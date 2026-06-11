O PRA-JA Servir Angola elege esta semana, na província do Huambo, a equipa da direcção do partido que vai liderar a campanha eleitoral nas próximas eleições gerais, em 2027.

O partido diz querer estar preparado para "responder com convicção" aos desafios de Angola e dos angolanos nas eleições que se avizinham.

Esta quinta-feira, o partido deu início à 3ª reunião ordinária do comité político nacional, na província do Huambo, onde irá eleger a equipa da direcção que vai liderar a campanha eleitoral e definir novas orientações para o futuro.

Durante quatro dias, dirigentes, membros e convidados irão debater temas considerados fundamentais para o fortalecimento do partido.

Na abertura, esta quinta-feira, o presidente do PRA-JA, Abel Chivukuvuku, disse que começou a traçar do roteiro rumo às eleições de 2027, ajustando as acções concretas para apresentar uma alternativa de governação credível, "focada em servir Angola".

Abel Chivukuvuku disse que o PRA-JA não quer ser Governo pelo poder, mas sim para resolver os graves problemas que os angolanos enfrentam, nomeadamente, o desemprego, a fome e a miséria.

O líder do PRA-JA salientou que "o partido está firme e muito forte para o futuro" e que prova disso é que, em menos dois anos de legalização, a formação política tem merecido atenção internacional de muitos países.

Abel Chivukuvuku anunciou que após o fim dos trabalhos da reunião ordinária do comité político nacional, a delegações do PRA-JA vão viajar pelo mundo a convite de vários países.

"O PRA-JA é hoje alvo de muita atenção nacional e internacional, por isso, temos que preparar este processo eleitoral com muita responsabilidade", frisou Abel Chivukuvuku.