O Diamante Bruto tem a missão de "lapidar" talentos espalhados pelo país que concorrem para uma experiência profissional em diferentes áreas como a de som, imagem e a de reportagem. Foi para a selecção nesta última área que fui convidado e estive no corpo de júris que avaliou os candidatos. Foi um regresso emocionante a um estúdio de televisão, foi bom voltar a partilhar espaço com a Patrícia Pacheco e reviver memórias dos nossos tempos do "Zimbando" da TV Zimbo . Mas o convite não foi inocente e teve sempre uma boa razão de fundo. Eu fui "descoberto" quando participei numa das eliminatórias do "Quem Quer Ser Milionário" apresentado pelo Jorge Antunes na TV Zimbo, e depois fiz dupla com a Patrícia Pacheco no talk-show "Zimbando" da mesma estação de televisão. Eu fui também um "diamante bruto" lapidado lá e uma prova de um trabalho que a dupla de comunicadores tem feito há anos com o Estrelas ao Palco. E agora fazem-no com mestria e dedicação na Zap Viva.

A força da Zap Viva reside na sua juventude, na sua organização, na sua visão, que lhe permite antecipar mudanças e adaptar-se com eficiência. Vale a pena a empatia, a humildade, a humanidade, a proximidade, o "sermos para os outros". Dar de si para dar aos outros, investir na descoberta e promoção de talento é uma tarefa nobre, principalmente quando é feita com dedicação, sentido de missão e responsabilidade pública. Preparar o futuro exige responsabilidade, planeamento, disponibilidade, investimento e liderança. E estes projectos da Zap Viva além de inovação, espírito de equipa e dedicação, remete-nos para uma reflexão sobre a liderança. Uma liderança que muitas vezes não se vê e que se sabe que está lá.

Foi boa a experiência, foi bom ter estado na Zap Viva. Vi muita energia, muita juventude, vi dedicação, respeito e empatia. Vi futuro e muita vontade de vencer. Vi sonhos que permanecem vivos e inabaláveis. Há por lá, coragem e vontade que jamais se conseguirá "delapidar" porque tem essência e temos consciência que o futuro também passa por lá. Há dias assim....

NOTA: O NJ honra a figura, a memória e trajectória de D. Zacarias Kamwenho, o Bispo Emérito do Lubango que partiu para o eterno descanso na passada sexta-feira, 29 de Maio com uma edição especial nesta semana.

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