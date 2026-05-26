Esta convocatória visa ao aproveitamento da segundo Data FIFA do ano, em que a selecção nacional tem agendados, em Casablanca, Marrocos, dois jogos amistosos diante das congéneres do Botswana, no dia 5 de Junho, e da República Centro Africana, no dia 9.
Entre os seleccionados, Fernando e Mabilson, ambos do 1⁰ de Agosto, bem como Amorzinho, do Luanda City, constituem as três novidades dos Palancas Negras.
Eis os convocados:
Guarda-redes: Dominique, Neblu e Hugo Marques
Defesas: Kialonda Gaspar, Jonathan Buatu, Pedro Bondo, Tó Carneiro, David Carmo, Domingos António, Hossi, Eddie Afonso e Kinito
Médios: Mário Barbúdia, Maestro, Show, Keliano, Megue, Randy Nteka e Fernando
Avançados: Zine Salvador, Chico Mbanza, Depú, Milson, Mabululu, Ary Papel, Amorzinho e Mabilson.