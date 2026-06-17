O Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de Comandante-em-Chefe, convocou, para esta quarta-feira, 17, em Luanda, uma reunião ordinária do Conselho de Segurança Nacional, para analisar a situação político-militar, económico e social do País.

O Conselho de Segurança Nacional (CNS) é composto por 23 membros, nomeadamente a vice-Presidente da República, os presidentes da Assembleia Nacional, do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, e do Supremo Tribunal Militar, o procurador-geral da República e o ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República.

Também o integram o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, e os ministros para a Coordenação Económica e Área Social, da Defesa Nacional, Antigos Combatente e Veteranos da Pátria, do Interior, das Relações Exteriores, das Finanças, da Administração do Território e da Justiça e dos Direitos Humanos.

Fazem ainda parte do CNS o chefe do Estado-Maior General das FAA, o comandante-geral da Polícia Nacional, o chefe do Serviço de Informações e Segurança do Estado, o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, o director-geral do Serviço de Inteligência Externa, o inspector- geral da Administração do Estado e o director-geral do Serviço de Investigação Criminal.