A Argentina iniciou da melhor forma a defesa do título mundial ao derrotar a Argélia por 3-0, no Estádio Arrowhead, em Kansas City. Lionel Messi foi a grande figura da partida ao apontar os três golos e conduzir a "Albiceleste" a uma entrada autoritária no torneio.

Depois da conquista do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, a "La Scaloneta" demonstrou que não pretende abrandar e mantém firme a ambição de conquistar novamente o troféu.

Aos 38 anos, Lionel Messi voltou a provar dentro das quatro linhas que continua a ser a principal referência da selecção argentina e uma peça decisiva nas aspirações da equipa sul-americana.

O encontro ficou marcado por um início invulgar, com dois golos anulados nos primeiros minutos: um ao craque das Pampas e outro a Farès Chaibi, pela Argélia.

Aos 17 minutos, Rodrigo De Paul lançou um passe em profundidade pelo corredor central e encontrou Messi. O camisola 10 do Inter Miami recebeu o esférico, avançou com a baliza como alvo e rematou de pé esquerdo, com precisão, colocando a bola no fundo das redes.

No segundo tempo, aos 60 minutos, num lance de grande oportunismo, Lionel Messi aproveitou a sobra após um remate de Alexis Mac Allister e dilatou a vantagem da "Albiceleste".

O domínio argentino ficou evidente durante grande parte do jogo, com a equipa campeã mundial a controlar os principais momentos da partida e a confirmar a sua força na estreia da competição.

O terceiro e último golo do astro de Rosário surgiu aos 76 minutos. Messi recebeu a bola, executou um remate rasteiro e potente, sem dar qualquer hipótese ao guarda-redes argelino, fechando assim uma exibição memorável com o seu primeiro hat-trick em Mundiais.

Com este resultado, a Argentina lidera o grupo com três pontos, enquanto a Áustria, que venceu a Jordânia por 3-1 na outra partida, ocupa a segunda posição, também com três pontos. Jordânia e Argélia seguem nas posições seguintes, em terceiro e quarto lugares, respectivamente.