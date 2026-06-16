A Polícia Nacional (PN) aponta como principal suspeito o ex-namorado da única sobrevivente da matança no Paraíso, em Cacuaco, onde quatro membros da mesma família foram assassinados. Vingança pelo fim do namoro foi alegadamente o motivo

De acordo com os dados preliminares avançados 24 horas depois do crime pela polícia, Pedro Filipe, mais conhecido por "Segunda", de 18 anos, inconformado com o fim da relação que mantinha com uma jovem de 17 anos, decidiu matar a mãe e os irmãos da ex-namorada, como acto de represália.

"O rapaz e os seus comparsas deslocaram-se à residência das vítimas, e, com recurso a facas de cozinha, assassinaram barbaramente a família, deixando apenas a ex-namorada viva", explicou o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Luanda, Nestor Goubel.

O Novo Jornal soube também que a mulher assassinada, de 29 anos, estava grávida de seis meses. Com ela foram igualmente mortos dois meninos, de dois e nove anos, e uma adolescente, de 12.

Quanto ao suspeito, continua foragido, porém o porta-voz da PN-Luanda, superintendente-chefe Nestor Goubel, assegura que diligências vão prosseguir para o localizar.

A tragédia ocorreu no bairro Paraíso, quando os quatro membros da mesma família, que se encontravam a dormir, foram surpreendidos pelos homicidas.

Os homicidas, segundo a polícia, "mataram a mãe e um filho à facada e depois atiraram as outras duas crianças para um tanque de água, com uma capacidade de 20 mil litros, onde acabaram por morrer afogados".