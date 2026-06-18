Após a "batalha gastronómica" entre a República Democrática do Congo (RDC) e Portugal terminar empatada a um golo, o café colombiano foi servido ao Uzbequistão, e "Los Cafeteros" assumiram a liderança isolada do Grupo K no Estádio Azteca, no México.

Os pupilos de Néstor Lorenzo entraram em campo já a saber o resultado do compromisso de Houston, factor que pareceu dar impulso aos colombianos para assumirem as rédeas do encontro e pressionarem a estreante absoluta no Mundial, o Uzbequistão.

Antes da ida para os balneários, Luis Díaz lançou uma bola longa que Daniel Muñoz apenas teve de acompanhar para, com um ligeiro toque, desviá-la do alcance do guarda-redes uzbeque Utkir Yusupov.

No segundo tempo, os asiáticos chegaram ao empate por intermédio da jovem promessa do futebol uzbeque, Abbosbek Fayzullaev, de 22 anos, numa recarga aos 60 minutos.

Cinco minutos depois, o jogador do Bayern Munique recolocou a Colômbia em vantagem, após um remate defendido de forma incompleta por Utkir Yusupov.

O golo da tranquilidade surgiu aos 90+8, por intermédio de Jaminton Campaz.

Com este resultado, a Colômbia lidera o Grupo K, enquanto RDC e Portugal somam um ponto cada, e o Uzbequistão permanece sem pontuar.

Grupo L: Bis de Harry Kane trama Croácia

No Grupo L, a Inglaterra arrancou a campanha no Campeonato do Mundo com uma vitória diante da Croácia, por 4-2, com um bis de Harry Kane aos 12 e 42 minutos. Jude Bellingham, aos 47, e Marcus Rashford, aos 85, apontaram os outros dois golos dos "Three Lions".

Pela Croácia, Martin Baturina, aos 36 minutos, e Petar Musa, aos 45+5, ainda alimentaram a esperança de uma reacção, mas o brilho de Kane acabou por fazer a diferença.

No outro encontro, o Gana venceu o Panamá por 1-0, nos descontos, com golo de Caleb Yerenkiy, após uma bela incursão e cruzamento de Brandon Thomas-Asante.

Com estes resultados, Inglaterra e Gana lideram o Grupo L com três pontos cada, com vantagem para os ingleses devido ao melhor diferencial de golos. Croácia e Panamá ocupam os dois últimos lugares sem pontos.