No leste angolano, o rio Cassai percorre uma das zonas mais remotas do planeta, refrescando o Planalto de Lisima. Num território outrora inacessível às expedições científicas, pouco a pouco são revelados tesouros naturais escondidos, à espera de florescer com as dezenas de espécies agora encontradas.

Segundo o site português Tempo, a expedição denominada "Wilderness Project" descobriu 60 novas espécies de borboletas e traças, três de gafanhotos e outras oito de libélulas.

Num território em que a guerra civil imperou durante décadas, os cientistas têm agora a oportunidade de observar um património imenso, cuja missão passa por salvaguardá-lo.

Até ao momento, as investigações e análises de amostras prosseguem, não havendo confirmação total de quantas espécies serão catalogadas, acrescenta a mesma fonte.

A matéria revela ainda que entre as principais descobertas estão a aranha-tecelã de teias orbiculares, que imita a aparência de joaninhas para confundir predadores e evitar ser devorada, um grilo predador hábil na caça e protegido com espinhos, e uma aranha-caranguejo que emite uma fluorescência azul sob luz ultravioleta.