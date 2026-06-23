Segundo o site português Tempo, a expedição denominada "Wilderness Project" descobriu 60 novas espécies de borboletas e traças, três de gafanhotos e outras oito de libélulas.
Num território em que a guerra civil imperou durante décadas, os cientistas têm agora a oportunidade de observar um património imenso, cuja missão passa por salvaguardá-lo.
Até ao momento, as investigações e análises de amostras prosseguem, não havendo confirmação total de quantas espécies serão catalogadas, acrescenta a mesma fonte.
A matéria revela ainda que entre as principais descobertas estão a aranha-tecelã de teias orbiculares, que imita a aparência de joaninhas para confundir predadores e evitar ser devorada, um grilo predador hábil na caça e protegido com espinhos, e uma aranha-caranguejo que emite uma fluorescência azul sob luz ultravioleta.