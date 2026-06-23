O menino esfaqueado pelo pai ainda conseguiu escapar e foi transportado pelos vizinhos, com a faca na cabeça, para a unidade hospitalar de Calumbo. O alegado agressor foi encaminhado para a Polícia Nacional.
No total, o INAC registou pelo menos 984 casos em sete províncias, 30 dos quais são de abuso sexual, 91 de agressão física e psicológica, 150 de fuga à paternidade e 163 de exploração de trabalho infantil.
Em Luanda, o Instituto Nacional da Criança refere que um menor de seis anos foi espancado brutalmente durante meses pelo padrasto, por crença no feiticismo, tendo o agressor alegado que a criança era a causa do seu sofrimento.
Já no Namibe, uma menina de dez anos foi abusada sexualmente pelo avô, de 50, que se aproveitou da ausência dos pais da menor para consumar o acto.
A denúncia do INAC abrange as províncias de Luanda, Benguela, Icolo e Bengo, Cuanza-Sul, Huambo, Lunda-Norte e Namibe.
Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela à denúncia através do 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.