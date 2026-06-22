A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) vai leiloar 35 diamantes brutos, com peso igual ou superior a 10,80 quilates, em colaboração com a Trans Atlantic Gem Sales.

As sessões de visualização realizam-se de 22 a 25 de Junho nos escritórios sede da empresa, em Luanda, com o processo de licitação electrónica marcado para 26 de Junho, às 10:00.

O leilão online é dirigido a clientes registados na base de dados da Sodiam com experiência na comercialização de pedras especiais, incluindo um lote "run-of-mine" (produção total da mina) e 35 pedras com peso igual ou superior a 10,80 quilates, diz a empresa em comunicado.

Segundo a Sodiam, serão leiloadas 12 pedras da produção do Luele, 11 do Catoca, quatro do Mussende, duas do Lulo, e das minas Calonda, Cuilo Kwenda, Kaixepa, Cuango, Somiluana e Mucuanza (uma de cada).

Este é o 17.º leilão de diamantes brutos organizado pela Sodiam desde 2019, tendo o último sido realizado em Março de 2026.

Fundada em Novembro de 1999, a Sodiam é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção diamantífera angolana, abrangendo 27 sociedades mineiras - kimberlíticas e aluvionares.

Em 2025, a empresa exportou cerca de 17,8 milhões de quilates em bruto, num valor total de aproximadamente 1,55 mil milhões de euros, correspondentes a um preço médio de cerca de 87,60 euros por quilate, posicionando Angola como o terceiro maior produtor mundial de diamantes em bruto em valor.