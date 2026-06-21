Do Golfo Pérsico para Los Angeles não há rotas terrestres. Das chuteiras belgas para a baliza de Alireza Beiranvand também não houve passagem. Sete defesas do guardião iraniano bastaram para selar o nulo no marcador.

Desde cedo, os "Diabos Vermelhos" quiseram tomar a iniciativa na cidade dos Anjos, obrigando os iranianos a recuar, enquanto iam cavalgando no meio-campo adversário. Mas cada incursão esbarrava no mesmo porteiro: Alireza Beiranvand.

Foi assim toda a primeira parte. Sempre com atrevimento nas saídas para o contra-ataque e com a organização posicional em evidência.

Num livre ensaiado aos 24 minutos, Mehdi Taremi fez os adeptos saltar do banco para gritar golo, mas o sistema de vídeo-arbitro (VAR) invalidou o lance por posição irregular.

Na segunda metade, aos 58 minutos, Alireza Beiranvand protagonizou uma das defesas da competição, quando, com um braço esticado no solo, em reflexo puro com a luva esquerda, congelou o esférico de Maxim De Cuyper que levava fogo.

Aos 66 minutos, Nathan Ngoy travou Mehdi Taremi quando corria isolado para um lance potencialmente perigoso a favor do Irão.

Já dentro dos dez minutos finais, Alireza Jahanbakhsh, que saíra do banco, desarmou o médio do Manchester City e disparou de fora da área para incomodar Thibault Courtois que se mostrou atento.

Também a terminar o encontro, Alireza Beiranvand defendeu um remate belga dentro da grande área para assegurar o precioso empate para a selecção asiática.

O Irão e a Bélgica têm agora ambos dois pontos e ainda podem seguir em frente, tudo vai depender do Nova Zelândia e Egipto, que vão lutar para ascender à liderança do grupo G, pelas 2:00, na madrugada de domingo para segunda-feira em Vancouver.