O governador provincial do Icolo e Bengo pediu ao seu departamento de fiscalização para que procedam à demolição dos edifícios erguidos em áreas não autorizadas que tenham hasteadas bandeira partidárias, soube o Novo Jornal.

Auzílio Jacob afirmou que a fiscalização tem de ser implacável com os cidadãos que insistem em querer construir edifícios sem autorização e depois colocam símbolos políticos para inibirem as autoridades administrativas de agir.

O Novo Jornal sabe que as infra-estruturas que o governador do Icolo e Bengo se referiu são, na sua maioria, casas disfarçadas de comités de acção do MPLA, construídas por elementos com ligação ao partido para se apropriarem ilegalmente do espaço para outros fins.

Esta tem sido uma táctica muito usada em quase todas as províncias do país.

Auzílio Jacob assegurou, igualmente, que essas construções devem ser as primeiras a ser demolidas.

"Ninguém deve ter medo de uma bandeira de partido político construído em espaço onde não vive ninguém", acrescentou, assegurando que esses não são comités de acção, mas sim "comités de invasores".

"Não se inibam com as cores, se é bandeira de partido A ou B. Se foi criada sem autorização, é para demolir para as pessoas sentiram que os partidos políticos não são promotores da desordem", apelou.

Segundo Auzílio Jacob, o Governo já descobriu que esta tem sido uma forma de ocupação ilegal de terrenos.