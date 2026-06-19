Na província do Bié, dois irmãos foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), acusados de homicídio à catanada contra o filho do padrasto, por alegado conflito familiar.

O homicídio ocorreu esta semana no bairro Cardoso, município de Camacupa, na sequência de um desentendimento entre a mãe dos acusados e a mãe da vítima, por ciúmes, disse ao Novo Jornal o porta-voz do SIC no Bié, Carlos de Oliveira.

"Em represália, os irmãos, de 20 e 23 anos, uniram-se e espancaram mortalmente o adolescente de 17 anos, tendo-lhe amputado a mão direita e cortado uma das orelhas", explicou.

Os suspeitos terão tentado fugir do local, mas foram detidos pelos agentes do SIC e deverão ser apresentados ao juiz de garantias, por homicídio qualificado.

Em declarações ao Serviço de Investigação Criminal, os detidos confessaram o crime, afirmando terem agido na sequência de um conflito entre as suas mães.

Ainda no Bié, no município de Calucinga, um homem de 26 anos foi igualmente detido pelo SIC, acusado de matar o primo por alegadas crenças de feitiçaria, que o levariam a acreditar que a vítima fazia desaparecer os órgãos genitais de outras pessoas.

"O detido pegou numa catana e num machado e foi ao encontro do malogrado, espancou-o e depois ateou fogo ao cadáver", concluiu Carlos de Oliveira.