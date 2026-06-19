Uma manifestação para exigir a reconstrução das casas destruídas e indemnizações aos sinistrados das cheias em Benguela acontece este Sábado, 20, o primeiro de vários protestos prometidos pela organização cívica que diz lutar por dignidade para as famílias.

Após 65 dias passados sobre o transbordo das águas do rio Cavaco, com o Governo Provincial a apontar para 10.146 famílias reintegradas, activistas cívicos consideram que as autoridades "ainda não têm planos traçados para dar resposta às necessidades dos sinistrados".

A posição é expressa pela activista Sara Paulo, membro da organização da manifestação, na sequência de pronunciamentos de um representante do governador de Benguela, nesta quinta-feira, no debate sobre a situação actual.

Num apelo a uma participação massiva, assinala que, se o povo afectado ficar calado e parado, corre o risco de continuar a viver em situação precária, tanto as mais de três mil famílias ainda no Campismo, no Kawango, como os que regressaram já aos bairros de origem.

A manifestação acontece um dia após a consignação das obras para as 720 habitações sociais para os sinistrados, que vão absorver mais de 36 mil milhões de Kwanzas.

No local, o bairro da Graça, estiveram, há quatro dias, alguns cidadãos sem abrigo, que disseram não existir sinais do prometido estaleiro do empreiteiro, a Sinohydro.

A cerimónia, segundo dados oficiais, vai ser presidida pelo ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, que visita igualmente algumas das obras emergenciais.

Os sinistrados assinalaram o primeiro mês da tragédia com uma barricada que cortou parte do troço Benguela/Lobito, quando centenas de automobilistas se viram obrigados a interromper a marcha.

Desta vez, os protestos começam na rotunda do Cavaco, uma área bastante danificada devido à fúria das águas.