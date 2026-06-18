A República Checa chegou ao golo primeiro, esta quinta-feira, em Atlanta, diante da África do Sul, em partida do Grupo A, mas, na segunda parte, os pupilos de Hugo Broos deram sinais de vida, foram atrás do empate e acabaram recompensados com um ponto que os mantém à tona na competição.

A África do Sul iniciou da pior maneira, ao consentir um golo numa combinação a um toque dos checos. Michal Sadílek foi o responsável por finalizar a jogada.

Ao intervalo, o 1-0 ia fazendo justiça ao que se via em campo.

Aos 47 minutos, o técnico sul-africano Hugo Broos mexeu na equipa e lançou o jovem talento do Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, que agitou as águas no lugar de Jayden Adams.

Aos 55 minutos, deu-se outro momento-chave: Pavel Šulc substituiu Vladimir Darida. O médio viria, mais tarde, a cometer penálti por mão na bola perto do minuto 80.

Chamado à marcação dos 11 metros, Teboho Mokoena, ele que já havia derramado lágrimas durante a entoação do hino do país de Nelson Mandela, respirou fundo, cerrou os olhos, colocou a bola para um lado e viu o guarda-redes cair para o outro, fazendo o 1-1.

Havia alívio nos rostos dos sul-africanos, em particular no do jogador do Mamelodi Sundowns. Mas também houve ânimo para terminar o encontro a pressionar a República Checa na procura da vitória.

Com este resultado, os "Bafana Bafana" somam agora um ponto, enquanto a República Checa permanece sem pontuar. Ambas as formações aguardam a partida entre México e Coreia do Sul, que decorrerá em Guadalajara às 2h00 da madrugada de quinta-feira para sexta-feira.