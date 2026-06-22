O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) sinalizou dez acidentes de viação durante o fim-de-semana, de que resultaram três mortos e nove feridos.

A PN aponta o excesso de velocidade e a falta de precaução no exercício da condução como razões principais para os acidentes rodoviários que causaram danos materiais avaliados em 2,95 milhões de kwanzas.

Já no âmbito da repressão e prevenção de crimes violentos, a PN anuncia que foram esclarecidos 73 crimes diversos, 43 em flagrante delito, e 30 na sequência de investigações, tendo sido realizadas 18 micro operações.

Ainda no fim-de-semana, foram apreendidas duas armas de fogo, um carregador, munições, botijas de gás butano, vários electrodomésticos, quatro telemóveis, entre outros bens de consumo.

Foram igualmente apreendidas 250 motorizadas e 44 veículos por infracções ao Código de Estrada e detidos 133 cidadãos suspeitos de praticarem diversos crimes, destes, o destaque recai para 53 no patrulhamento 48 em sequência investigativa e 32, por crimes rodoviários.

A PN destaca também a detenção de 32 pessoas no âmbito da prevenção rodoviária: seis em consequência de acidente de viação e 26 por condução em estado de embriaguez, que serão sujeitas a julgamento sumário.