O Estreito der Ormuz, por onde passa 20% do petróleo e do gás mundiais, voltou este Sãbado, 20, a ser fechado pelo Irão por causa da insistência de Israel em bombardear o Líbano para fazer implodir o acordo de paz iraniano-americano.

"É anunciado que o estreito de Ormuz será encerrado ao tráfego marítimo (...) Este primeiro passo é uma resposta à violação de compromissos pelo inimigo [Israel] ", disse o Estado-Maior Central Khatam-al Anbiya num comunicado transmitido na televisão estatal iraniana IRIB.

"Se a agressão continuar, outras medidas serão planeadas e implementadas para obrigar o inimigo a cumprir as suas obrigações", acrescentou.

MNE iraniano e vice-presidente dos EUA vão para a Suíça para conversações

Entretanto, o chefe da diplomacia iraniana já está na Suíça para "conversações técnicas" com os Estados Unidos, anunciou o governo iraniano em Teerão, ao mesmo tempo que em Washington se confirmava que também o vice-presidente norte-americano iria estar presente nas negociações com a parte iraniana.

"Na Suíça, estão planeadas conversações para exigir o cumprimento dos compromissos da outra parte e clarificar como pretende cumprir as suas obrigações", disse à televisão estatal o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, a propósito da deslocação do ministro Abbas Araghchi.

Estas "conversações técnicas" vão decorrer na presença de representantes do Paquistão e do Qatar, os países mediadores, acrescentou.

Os negociadores iranianos deixaram o país no sábado rumo à Suíça, avançaram os meios de comunicação estatais iranianos.

Por seu lado, o vice-presidente dos EUA disse que espera partir "nos próximos dias" para a Suíça. "É sempre um delicado bailado de coordenação e protocolos diplomáticos", disse JD Vance à estação norte-americana Fox News, antes de o Irão anunciar que ia fechar o estreito de Ormuz em resposta aos ataques de Israel ao Líbano.

Segundo JD Vance, os enviados dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do Presidente norte-americano, Donald Trump, já estão na Suíça "há algumas horas" para "gerir alguns dos elementos técnicos desta negociação".

O memorando de entendimento alcançado esta semana por Teerão e Washington prevê o lançamento de negociações de 60 dias para alcançar um acordo final, que se centrará no programa nuclear do Irão.