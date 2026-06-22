Depois de travar o "Galeão Espanhol" na primeira jornada, Cabo Verde começou a ganhar, sofreu a reviravolta, mas arrancou um empate a duas bolas diante do Uruguai, graças a um golo de Hélio Varela, que saiu do banco para encalhar a "Celeste" em Miami.

Aos 21 minutos, Kevin Pina chutou e a bola seguiu o batuque ancestral do arquipélago até à rede. Festejos irromperam das bancadas para o relvado e do campo para a história. Estava feito o primeiro golo dos "Tubarões Azuis" em Mundiais.

A resposta uruguaia veio antes do intervalo, quando Maximiliano Araújo surgiu sem marcação na área e, aproveitando um lance de infelicidade da defesa cabo-verdiana, mergulhou como um peixe em mar aberto para empurrar a bola para as redes e devolver os sul-americanos à corrente do jogo.

Em cima do descanso, Telmo Arcanjo ressentiu-se de uma lesão. A "Celeste" não esperou pela recuperação do adversário e prosseguiu a jogada. Nesse lance, o lateral do Sporting Clube de Portugal encontrou Agustín Canobbio, que completou a reviravolta antes do intervalo.

Na segunda parte, Cabo Verde nunca deixou de acreditar. Aos 58 minutos, mais uma vez, o seleccionador Pedro Bubista escolheu o marinheiro indicado para levar a tripulação ao destino pretendido. Precisou de apenas dois minutos. Aos 61", saído do banco, Hélio Varela aproveitou uma falha defensiva uruguaia e restabeleceu a igualdade no marcador.

O Uruguai ainda pressionou nos minutos finais, mas o empate acabou por ficar confirmado.

A epopeia crioula terá um próximo capítulo frente aos sauditas na terceira ronda. Há possibilidades reais de qualificação depois de mais um precioso ponto conquistado, somado ao ponto alcançado na estreia.

Enquanto isso, a rota da "Celeste" cruza-se agora com a Espanha, líder do Grupo H com quatro pontos, após golear a Arábia Saudita por 4-0. A equipa de Marcelo Bielsa, com dois pontos, joga uma cartada decisiva na última jornada.