Por terra e por mar, a Rota da Seda aproximou durante séculos a Europa e a Ásia, levando mercadorias, ideias e culturas pelos caminhos do mundo antigo. Em Houston, Portugal e Uzbequistão partilham uma viagem de memórias diferentes, em que a caravela portuguesa procura o velho horizonte do mata-mata, enquanto a caravana da Ásia Central ambiciona inaugurar uma nova era.

Após o empate a uma bola com a República Democrática do Congo (RDC), a selecção das Quinas necessita de um resultado favorável. Pela frente terá uma formação asiática que perdeu por 1-3 com a Colômbia e sabe que uma derrota pode colocar em risco as aspirações de continuar na prova.

No Estádio NRG, os lusos vão contar com apoiantes que se deslocam de vários pontos dos Estados Unidos e do estrangeiro, mas também com uma legião extra de adeptos locais que estará no recinto para incentivar Cristiano Ronaldo.

O avançado do Al Nassr procura pôr termo ao jejum de golos ao serviço de Portugal na competição, algo que não acontece desde o encontro com o Gana, na fase de grupos, no Mundial do Qatar 2022.

Já os uzbeques contam com o médio talentoso Abbosbek Fayzzullaev, capaz de impactar o jogo com a criatividade e habilidade natural para surgir em zonas de perigo. Foi assim que anotou um golo diante da Colômbia, na primeira jornada.

As duas selecções medem forças pelas 18:00.