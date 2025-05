O prémio foi criado este ano e visa reconhecer pessoas ou organizações que utilizam as artes e a cultura como ferramentas para enfrentar questões sociais críticas e inspirar mudanças positivas.

Kia Henda foi escolhido por unanimidade entre 160 nomeados de todo o mundo por um júri composto por artistas, historiadores, curadores e coleccionadores de arte como Heba Y. Amin, Dimitris Daskalopoulos, Sandra Jackson-Dumont, Jeff Koons, Sebabatso Manoeli e Simon Njami, Adama Sanneh e Kim Conniff Taber

O artista multimédia nascido em Luanda tem um trabalho marcado pela história, política e a guerra, bem como o impacto do colonialismo na história de Angola, abordando temas de marginalização, estabelecendo ligações com as lutas dos migrantes e refugiados e dos africanos na diáspora "que lutam contra a fragmentação cultural, o racismo sistémico e os legados duradouros do colonialismo".

Kia Henda co-fundou a "Fuckin`Globo", uma plataforma que juntou artistas emergentes e estabelecidos ocupando quartos do antigo Hotel Globo na baixa de Luanda, e co-fundou a KinoYetu, uma associação que promove a aprendizagem prática de cinema e artes visuais em Angola.

A cerimónia de entrega do prémio decorreu na terça-feira no Palazzo Reale de Milão como parte da conferência Art for Tomorrow

A Democracy and Culture Foundation (DCF) é uma organização dedicada a fortalecer a democracia por meio do envolvimento cívico e da promoção da cultura como expressão de liberdade.

Os seus dois principais eventos, o Fórum da Democracia de Atenas, em associação com o The New York Times, e o Art for Tomorrow, realizam-se anualmente e destinam-se a promover a colaboração entre vozes proeminentes e emergentes da democracia e da cultura.

A Moleskine Foundation é uma organização sedeada em Milão, que procura promover a criatividade como ferramenta de transformação social. Em 2021, lançou o Creativity Pioneers Fund, um fundo filantrópico para apoiar organizações culturais e criativas negligenciadas pelos apoios tradicionais que já premiou 150 organizações em 40 países.