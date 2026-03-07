Selecção Nacional de futebol-salão prevê gastar mais de 150 milhões de kwanzas durante a realização do estágio em Portugal, visando o CAN a disputar-se de 11 a 21 de Abril, no Reino de Marrocos. Patrício Silvestre, vice-presidente da FAF para o futsal, assegura que os valores estão relacionados com o custo de bilhetes de passagem, hospedagem e outros serviços.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) não definiu o orçamento da participação da Selecção Nacional de futsal para o Campeonato Africano das Nações (CAN), a disputar-se de 11 a 21 de Abril, no Reino de Marrocos. A revelação é do vice-presidente da FAF para o futsal, Patrício Silvestre, durante uma conferência de imprensa realizada na sede da instituição, na urbanização Nova Vida.

Para a "operação" Marrocos, o responsável do futsal no País disse que o estágio a ser efectuado este mês, em Portugal, vai custar aos cofres da FAF mais de 150 milhões de kwanzas.

"Estes valores estão relacionados apenas com os custos de bilhetes de passagem, hospedagem e outros serviços de apoio à Selecção Nacional", conta.

Os trabalhos de preparação arrancam a 16 deste mês, na Cidadela Desportiva, em Luanda, apenas com os atletas da competição doméstica. A primeira fase do estágio terá a duração de uma semana, e o grupo parte para Portugal, onde se juntarão três atletas que actuam no estrangeiro, como Mano Sele, Jó e Anderson.

