Novo treinador das Palancas Negras, Aliou Cissé vem ao País com a mentalidade ganhadora, mas necessita do apoio de todos neste projecto para os próximos quatro anos de contrato. Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, assegurou apoio do Estado à FAF e não esconde o desejo de ver a Selecção no Mundial 2030.

Nas suas primeiras declarações públicas à imprensa angolana, como novo seleccionador das Palancas Negras, após ter sido recebido pelo ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, o senegalês Aliou Cissé disse estar num país onde os amantes da modalidade aguardam com grande expectativa pelo resultado da nova odisseia ao serviço da Selecção principal de futebol e, consequentemente, bons resultados.

"A chave do sucesso será, certamente, trabalho, e estou muito ansioso para começar a trabalhar com os jogadores, com o meu staff e dar início a este projecto bastante ambicioso", disse.

O novo pastor informou que já está a trabalhar na Data-FIFA do mês de Junho, realçando a existência de uma base de atletas que estiveram no último CAN de Marrocos, mas precisa de observar todos os jogadores e saber o estado em que os mesmos se encontram para a sua reintegração na lista de convocados.

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