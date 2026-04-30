A segunda sessão de julgamento do "caso Vitória de Barros Neto", acusada de ter desviado mais de 300 milhões de kwanzas, prossegue esta quinta-feira, com o tribunal a ouvir o arguido Yanga Nsalamby Mário, ex-director técnico da EDIPESCA, que, tal como a antiga ministra das Pescas dos Executivos de José Eduardo dos Santos e de João Lourenço, negou ter beneficiado dos mais de 300 milhões de kz depositados nas contas da empresa, apurou o Novo Jornal.

No primeiro dia de audiência, na quarta-feira, e em sede de produção de provas, o tribunal, o Ministério Público (MP) e os advogados terminaram o interrogatório à ex-ministra, que negou totalmente toda a acusação imputada a si e ao arguido Rafael Virgílio Pascoal, antigo responsável da EDIPESCA.

Neste segundo dia, o tribunal ouviu o arguido Yanga Nsalamby Mário, ex-director técnico da EDIPESCA, que também negou ter beneficiado dos mais de 300 milhões de kz depositados nas contas da empresa.

Ao tribunal o arguido alegou que com parte desse dinheiro foram adquiridas cerca de 10 viaturas, posteriormente distribuídas aos consultores e seguranças da antiga ministra, Victória de Barros Neto, sempre sob orientação da responsável das Pescas.

O arguido afirmou tratar-se apenas de um director técnico, afiirmando que não participou no esquema que terá defraudado o Estado em mais de 300 milhões kz, como acusa o MP.

Vitória de Barros Neto, antiga responsável do pelouro das Pescas, é o segundo ex-ministro a ser julgado nestes últimos anos, depois de Augusto Tomás, dos Transportes, em 2019.

Nos autos, a acusação não fez qualquer menção nem relaciona a arguida, Vitória de Barros Neto, ao processo de corrupção noticiado em Outubro de 2019 pelo Novo Jornal com com base numa notícia do jornal The Namibiam.

O julgamento encontra-se na fase de produção de provas e os advogados dos arguidos estão esperançosos na absolvição dos seus clientes, que respondem ao processo em liberdade.