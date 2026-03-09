Milhares de cidadãos ávidos por obter ou pedir documentos como passaporte e carta de condução no centro de apoio ao utente, instalado na Marginal de Luanda desde o fim-de-semana, estão a afluir massivamente a este centro, o que tem gerado muitos constrangimentos, e, para conseguirem lugar nas longas filas, centenas de pessoas estão a preferir pernoitar ao relento na Marginal de Luanda, soube o Novo Jornal.

Os utentes reclamam da morosidade na entrega dos documentos, por isso, afluem ao centro de apoio instalado em Luanda pelo Ministério do Interior (MININT), de modo a facilitar a emissão da carta de condução e do passaporte, e ainda assim, queixam-se que há dificuldades no acesso ao centro.

Há neste centro de apoio mais de 30 mil passaportes por levantar, assim como mais 10 mil cartas de condução pendentes.

Em função das longas filas e reclamações, o ministro do Interior Manuel Homem trabalhou no sábado e no domingo no centro para aferir o andamento e sanar as insuficiências registadas.

Ao Novo Jornal, o ministro do Interior Manuel Homem disse que é obrigação do MININT dar resposta às reclamações e preocupações dos utentes.

"Os cidadãos reclamam por serviços pagos. E nós temos de fazer de tudo para minimizar os constrangimentos a que assistimos até agora", contou.

Segundo Manuel Homem, o investimento que o Executivo fez para a modernização dos serviços terão resultados nos próximos três meses.

Antes da abertura oficial do centro de apoio, no sábado, pelo ministro do Interior, nas primeiras horas milhares de utentes já tinham abarrotado o perímetro do Porto de Luanda para serem os primeiros a ser atendidos, tal como constatou no local o Novo Jornal.

A enchente no local é abismal e vários utentes aguardam debaixo de sol escaldante, em longas filas, para tratar do passaporte e da carta de condução.

Os cidadãos que se dirigem ao centro queixam-se de falhas na organização e falam mesmo de humilhação.

Desde sábado, há centenas de utentes a passarem a noite ao relento na Marginal para conseguirem ser atendidos. A organização diz não ser necessário, visto que o posto está aberto todos os dias e permanecerá aberto por 30 dias.

Ao Novo Jornal, o ministro do Interior não descartou a possibilidade de vir a estender o prazo, caso for necessário.

Segundo Manuel Homem, "o MININT está a trabalhar para, a nível das questões técnicas dar resposta célere".

Quanto à questão do passaporte electrónico, o ministro assegurou que não está a ser tratado neste centro de apoio ao utente.

O MIINIT assegura que apesar da abertura do centro de apoio ao utente, os cidadãos podem continuar a dirigir-se aos postos de atendimento habituais do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) e da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) para tratarem destes documentos.