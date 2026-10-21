A Selecção Nacional de Futsal luta, esta quarta-feira, 21, pela conquista do seu primeiro título africano diante de Marrocos, na final da oitava edição do Campeonato Africano das Nações (CAN'2026), a disputar-se às 21h00, naquele país do Norte de África.

Para chegar à final, os angolanos derrotaram, esta semana, a Argélia, por 3-2, nas meias-finais, numa partida marcada por uma grande reviravolta, depois de estarem em desvantagem por 0-2.

A partida desta noite será uma reedição da final do CAN'2024, ganha por Marrocos, por 5-1.

Nos três jogos da fase de grupos, a Selecção Nacional venceu todos os seus adversários: Moçambique, por 5-1, Tanzânia, por 4-0, e Egipto, por 4-2.

Já a selecção anfitriã, Marrocos, chegou à final após golear o Egipto, por 6-0, nas meias-finais, e procura manter a hegemonia continental.