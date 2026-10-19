As quatro equipas angolanas nas Afrotaças - Petro de Luanda, Wiliete de Benguela, 1.º de Agosto e Kabuscorp do Palanca - entraram em campo este domingo, 18, para disputar a última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações, mas três delas tiveram resultados comprometedores.

Apenas o 1.º de Agosto levou vantagem nesta eliminatória, ao vencer o seu adversário em solo da República Democrática do Congo (RDC), ficando com um pé na fase de grupos da Taça das Confederações, também conhecida como "troféu Nelson Mandela".

No Estádio dos Mártires, em Kinshasa, a equipa angolana garantiu uma vitória importante, ao vencer o Virunga por 2-1.

Entre as quatro equipas angolanas que entraram em campo este domingo nas Afrotaças, apenas o D"Agosto brilhou.

Na Liga dos Campeões da CAF, o Petro de Luanda perdeu por 2-0 diante do Scottland FC, do Zimbabwe, em Harare, enquanto o Wiliete de Benguela empatou a zero, no Lubango, diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, campeão da edição passada da competição.

Já o Kabuscorp do Palanca foi derrotado em casa, em pleno Estádio 11 de Novembro, por 4-1, pelo AS Maniema Union, da RDC, e precisará de um "milagre" em território congolês para reverter o resultado.

Por sua vez, o Petro precisará de vencer por uma diferença de, pelo menos, três golos na segunda mão, em Luanda, para se qualificar para a fase de grupos, cenário que se prevê difícil para os tricolores, uma vez que entram em desvantagem para o encontro decisivo, marcado para a próxima sexta-feira, dia 23.

A má prestação do campeão angolano na competição, este domingo, colocou o futuro do técnico João Pedro Sousa em risco iminente, uma vez que a ambição da direcção do Petro de Luanda era chegar à final da Liga dos Campeões.