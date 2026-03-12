A direcção da Federação Angolana de Futebol (FAF) não realizará qualquer jogo durante a janela internacional da Data FIFA de Março. Os jogos amistosos com as selecções da Jordânia e do Irão, no Dubai, já não vão concretizar-se.

Em comunicado divulgado pela FAF, os planificados amistosos no Dubai, frente às selecções da Jordânia e do Irão, não irão realizar-se devido ao agravamento do actual conflito no Médio Oriente.

Entretanto, vários analistas desportivos consideram não ser essa a verdade para o cancelamento das duas partidas, visto que as duas selecções vão aproveitar as datas para a realização de jogos amistosos com outras selecções.

A FAF explica que, num contexto desta natureza, marcado por factores de incerteza que extravasam a dimensão estritamente desportiva, entende ser seu dever colocar, acima de quaisquer outras considerações, a segurança da selecção.

Segundo a FAF, planificou ainda a realização de apenas um jogo nas datas FIFA, que decorre de 23 a 31 do corrente mês, mas após uma avaliação profunda e rigorosa entre os encargos financeiros envolvidos, concluiu-se que a realização de apenas um jogo não se justificaria.

Em declarações ao jornal O PAÍS pelo antigo jogador do Benfica de Portugal e capitão dos Palancas Negras, Fabricio Alcebiades Maieco "Akwá" considerou uma grande mentira a justificação da FAF.

Segundo Akwá, a Jordânia tem jogo marcado para dia 27 de Março diante da Costa Rica, e depois de quatro dias defronta a Nigéria.

Já o Irão, conta Akwá, tem jogo no dia 27 deste mês com a Nigéria e no dia 31 joga com a Costa Rica.

Entretanto, vários analistas desportivos dizem que a direcção da FAF, não marcou jogo por falta de seleccionador, uma vez que o treinador Patrice Beaumelle deixou recentemente o comando técnico dos Palancas Negras.