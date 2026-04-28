A empresa de Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL) foi esta tarde reforçada com 80 autocarros urbanos de passageiros, aumentando assim a sua frota para 180 autocarros operacionais, para melhorar o défice de autocarros nas principais avenidas de Luanda, soube o Novo Jornal.

A empresa, cujo accionista continua a ser o Estado, passou esta terça-feira, 28, oficialmente para a gestão do Governo Provincial de Luanda (GPL), após anos sob a tutela do Ministério dos Transportes.

A partir de agora, o GPL passa a ser a entidade responsável pela coordenação da TCUL, bem como pelo acompanhamento e monitorização da sua gestão operacional.

O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, realçou que a transferência da tutela da TCUL para o Governo Provincial de Luanda não represente apenas um acto administrativo, mas uma decisão estratégica do Executivo orientada para a modernização do modelo dos transportes públicos no país.

Segundo Ricardo de Abreu, a TCUL enquanto empresa pública criada para assegurar o transporte colectivo urbano, "tem desempenhado por décadas um papel relevante na mobilidade dos cidadãos de Luanda".

Conforme o ministro, a medida visa assegurar a mobilidade urbana operada pela administração local, a partir dos governos provinciais e das administrações municipais, pelo facto de serem as entidades mais próximas dos cidadãos e que rapidamente conseguem responder às necessidades locais.

Ricardo de Abreu espera que, assim, o serviço público da TCUL esteja mais próximo dos cidadãos.

O ministro procedeu também à entrega de 80 novos autocarros ao Governo Provincial de Luanda para reforçar a frota da TCUL.

Luís Nunes, governador provincial, entidade que tem agora a TCUL sob sua gestão, disse no acto de consignação da gestão que "o GPL assume essa responsabilidade com elevado sentido institucional e tem plena consciência das necessidades que as famílias em Luanda em termo de meios de transporte".

Segundo Luís Nunes, esta nova etapa da TCUL será servida em três eixos principais: aumento gradual do número de autocarros, melhoria da qualidade do serviço público prestado aos utentes e integração da empresa numa estratégica mais ampla de mobilidade urbana.

Por sua vez, o presidente do conselho de administração da TCUL, Nelson Jorge, garante que a passagem da tutela da TCUL do Ministério dos Transportes para o GPL é um passo importante para a empresa no que concerne à mobilidade urbana.

Segundo o PCA, a TCUL tem um total de 300 autocarros, mas apenas 100 estão operacionais. Com os 80 agora recebidos, a TCUL vai ter uma frota reforçada com 180 autocarros para os desafios de Luanda.

Conforme Nelson Jorge, a Avenida Deolinda Rodrigues será a mais beneficiada pois a TCUL terá mais de 45 por cento da sua frota naquela via, pois este troço representa a carreira com maior demanda.

"Vamos priorizar essa carreira, pois ela precisa sempre de metade da nossa frota e é trajecto a que temos prestado mais atenção", disse.