O Instituto Nacional da Criança (INAC) assinalou, na última semana, no País, 13 queixas de abuso sexual, entre as quais está o caso de uma menina de 12 anos, que foi abusada sexualmente por dois primos com quem residia, na província do Icolo e Bengo.

No Icolo e Bengo, no município do Calumbo, um rapaz de 17 anos e um homem, de 27, são acusados de violar uma menina de 12 anos, que, após perceber que os avôs tinham conhecimento do terror que vivia e nada faziam para punir os primos, fugiu de casa e pediu ajuda aos vizinhos, que denunciaram a situação. A ocorrência já é do domínio da polícia local.

De acordo com o relatório semanal do INAC, o serviço SOS recebeu, na semana passada, um total de 1.348 denúncias de violência contra crianças, entre as quais 99 de agressão física e psicológica, 127 de exploração de trabalho infantil e 244 de fuga à paternidade.

Estas ocorrências foram registadas com frequência nas províncias do Icolo e Bengo, Luanda, Benguela, Cunene, Cuanza-Sul, Namibe e Zaire.

No município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, uma menina de 12 anos foi abusada sexualmente por um homem, de 39, que se aproveitou quando a criança brincava no quintal.

No Cuanza-Sul, um homem introduziu-se no quarto de uma menina de 14 anos, sob fortes ameaças de morte, abusou dela sexualmente e depois fugiu para parte incerta.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela à denúncia para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.