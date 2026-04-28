O militante Fragata de Morais é a primeira figura de relevo a declarar publicamente o seu apoio à candidatura de Higino Carneiro à presidência do MPLA.

"Eu, Manuel Augusto Fragata de Morais, sou a declarar que apoio à candidatura do general Francisco Higino Lopes Carneiro ao cargo de presidente do MPLA, e por ser verdade, passo esta declaração para os efeitos pertinentes", diz Fragata de Morais, ex-membro do Comité Central do "partido dos camaradas", que desempenhou funções no secretariado provincial de Luanda, nomeadamente como secretário para informação do comité provincial (mandato cessante em 2009).

Fragata de Morais ocupou ainda cargos como o de director de gabinete da ministra dos Petróleos, conselheiro e secretário-geral do Conselho Nacional de Comunicação Social, presidente da Comissão Directiva da União dos Escritores Angolanos, vice-ministro da Educação e Cultura, no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional.

O 9º Congresso Ordinário do MPLA está agendado para os dias 09 a 10 de Dezembro de 2026 tem o lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro", e visa discutir a orientação política, definir estratégias para os próximos anos e consolidar as estruturas do partido.

O congresso contará com 3.000 delegados de todo o País e da diáspora, marcando o início do mandato 2026-2031.

Entre as principais novidades no congresso destaca-se a redução do Comité Central para 593 membros