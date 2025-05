O técnico Flávio Amado estreou-se com uma vitória como treinador principal do Petro de Luanda, a três jornadas do fim do Girabola, principal campeonato de futebol de Angola, e pode sagrar-se já campão no fim-de-semana em caso de vitória frente ao 1º de Agosto, no próximo sábado, no Estádio 11 de Novembro, no maior clássico do futebol angolano.

O treinador angolano substituiu o português Ricardo Chéu no comando do Petro de Luanda, na semana passada, após este ter sido eliminado da Taça de Angola, a segunda competição mais importante do futebol angolano.

Ricardo Chéu, que foi despedido devido aos maus resultados e por ser eliminado da Taça de Angola na passada terça-feira, tinha contrato válido por dois anos, estava no seu primeiro ano no comando dos "tricolores", em substituição do seu compatriota Alexandre Santos.

Flávio Amado estreou-se diante da Académica do Lobito, em Benguela, este domingo, onde venceu por 3 - 0, margem de golo que o clube do "Catetão" não alcançava há muitos jogos nesta segunda jornada, em que só restam três partidas para o fim do presente Girabola.

Em caso de vitória na próxima jornada, a jornada 29, diante do 1º de Agosto, o seu principal rival, Flávio Amado e os "tricolores" sagram-se campeões do Girabola.

No Girabola, o Petro de Luanda segue líder, com 62 pontos, fruto de 18 vitórias, oito empates e uma derrota, o Wiliete Sport Clube de Benguela está na segunda posição, com 56 pontos.

Já o treinador do 1º de Agosto, Filipe Zanza, disse este domingo, após a vitória frente ao FC Bravos do Moxico, em Luanda, que não vão permitir que o Petro abra o champanhe.