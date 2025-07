Homenageado diz que as obras expostas estão ligadas à Antropologia e são para as gerações vindouras. Mesquita é autor de 200 selos dos Correios de Angola, dos telecards da Angola Telecom e desenvolveu duas séries de notas para o Banco Nacional de Angola.

O artista Horácio Dá Mesquita expôs, no Palácio de Ferro, em Luanda, 30 obras plásticas sobre a arquitectura Ancestral de Angola.

A exposição ilustra a forma de viver em toda Angola. Com esta série de obras plásticas, Horácio Dá Mesquita diz que traz à tona as referências habitacionais que considera estarem a perder-se. "Muitos destes lugares só existem agora em fotografia, em representações visuais e, especialmente, na memória de quem neles viveu", referiu o artista.

As 30 obras, segundo o artista, foram feitas em aguarela e descrevem a beleza estética das habitações da era dos ancestrais. Revelou que os trabalhos expostos serão transformados em "livro", cujo preço será acessível ao bolso de todos.

