Em reacção às previsões do Fundo Monetário Internacional sobre a dívida pública angolana, o jurista João Manuel Pinto, inspector-geral da Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE), considera que todos os avisos devem ser levados em consideração, mas sublinha que "Angola tem sido um bom aluno".

A caminho da Provedoria de Justiça, João Pinto, que cumpre uma visita a Benguela, onde fala hoje sobre Boa Governação, puxou dos galões para falar do que chama "mudança de paradigma em matéria de transparência", sublinhando que nenhum País africano fez tanto nos últimos oito anos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), como noticiou o NJ a 2 de Maio, prevê que a dívida atinja o limite máximo a médio prazo, pelo que aconselha o Governo a aplicar ganhos com as receitas petrolíferas para reduzir o passivo, mas o ainda inspector da IGAE, abordado a propósito, prefere destacar a "credibilidade internacional" de Angola.

Segundo João Pinto, só é paga aquela dívida que é verdadeira, à luz das "directrizes" do Presidente João Lourenço. "Japão e Itália, Países desenvolvidos, também estão endividados. Deve haver racionalização, e nós cumprimos, pagamos dívidas", frisou o ex-deputado, antes de ter realçado que "o cidadão deve ajudar por via do pagamento dos seus impostos".

João Manuel Pinto, que deixou claro que "a dívida pública é sempre uma preocupação", procedeu à entrega de bens diversos para acudir os sinistrados das cheias em Benguela.

Em fase de obras emergenciais, antes das despesas aprovadas pelo PR para mitigar riscos no futuro, num total de quase USD 400 milhões, assinalou que existem mecanismos para que os gastos sejam fiscalizados.

"Estamos numa governação de risco, com a disponibilidade orçamental nem sempre compatível com as necessidades. O objectivo inicial é acreditar na boa fé dos agentes públicos, depois, se houver necessidade, imputamos responsabilidades", frisou.

Materiais de construção e escolar, alimentos, medicamentos, vestuário, água, utensílios domésticos e produtos higiénicos fazem parte do donativo entregue pela IGAE.

Gesto similar teve o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D"Abreu, que ofereceu 150 toneladas de produtos diversos.

Ao agradecer a iniciativa, o Governo Provincial de Benguela disse ter ajudado, um mês depois, mais de três mil famílias afectadas pelo transbordo das águas do rio Cavaco.