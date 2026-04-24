O ministro de Estado para Coordenação Económica, José de Lima Massano, ouviu do presidente da União das Cooperativas Pecuárias do Centro Sul de Angola, Paulo Flora, queixas de exclusão dos operadores da agricultura e pecuária da linha de crédito criada para minimizar os efeitos económicos das cheias, que prevê empréstimos até 300 milhões de Kwanzas para cada empresa.

Nesta quinta-feira, 23, em Benguela, província que contabiliza até ao momento 56 empresas afectadas, algumas, curiosamente, do ramo agrícola, Paulo Flora lamentou o que considera de primazia para o comércio e indústria, alertando que algumas zonas de produção alimentar registam "fortes desgastes".

Num encontro entre homens de negócios e a equipa económica do Governo angolano, apontou, a título de exemplo, estragos nos vales agrícolas do Cavaco e Dombe Grande.

"São áreas bastante importantes pelo que proporcionam às populações, mas também são palcos de calamidades quase que anualmente", indicou o também presidente interino da Aliança Empresarial de Benguela (AEB), que vê em Isaac dos Anjos, ministro da Agricultura e Florestas, um "guardião na defesa dos interesses" dos agentes da agricultura e pecuária.

Outras preocupações levantadas em relação à linha de crédito de 30 mil milhões de Kwanzas, também para as províncias do Bié, Huíla e Cunene, foram sobre as divisas para a importação de equipamentos e se os incentivos estão apenas para empresários nacionais.

Isto porque, como se verificou no frente-a-frente, uma empresa estrangeira, produtora de sumos, leite e queijo, também apontou constrangimentos decorrentes do transbordo do rio Cavaco.

Em resposta, o ministro de Estado para Coordenação Económica assegurou que não haverá discriminação, nem para os sectores de actividades, nem para a origem do capital das empresas, e ressaltou que os contactos com o Banco de Poupança e Crédito, que vai operacionalizar a linha, ajudarão a dissipar dúvidas.

"Temos um compromisso firme com o tecido empresarial, vocês criam empregos, bens, serviços e ajudam a construir desenvolvimento. Queremos rapidamente repor a capacidade industrial e as matérias-primas em condições bonificadas", avançou Massano de Lima.

Já o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguêns de Oliveira, reafirmou que a taxa de juros está em 7.5 por cento, com a maturidade do empréstimo fixada em 36 meses e o período de carência a depender dos serviços.

"Para os equipamentos, a carência é de 12 meses, ao passo que as matérias-primas recebem 90 dias", explicou o ministro, já depois de ter reforçado que as empresas afectadas terão 90 dias sem obrigação de pagar à Segurança Social, o mesmo período, já no domínio do alívio fiscal, de suspensão de multas e juros fiscais.

Sequelas da seca na equação dos efeitos das enxurradas

Até começar a chover, há pouco mais de um mês, o País vinha debatendo estratégias para a resposta aos efeitos da seca, fenómeno que matou mais de 6.300 cabeças de gado e mil caprinos no Centro Sul, conforme revelou ao NJ o empresário Paulo Flora.

Não foi apenas por aí, até porque o longo período sem chuva destruiu campos agrícolas, mas foram sobretudo as mortes dos animais que "intrometeram" esta temática num debate reservado aos prejuízos das cheias.

Foi o representante do Grupo Técnico Empresarial (GTE), Manuel Sumbula, a sugerir à equipa económica do Executivo uma reflexão em torno dos reflexos da seca.

"Estamos a falar das chuvas, mas ainda agora, em Fevereiro e Março, chorámos porque Benguela, Kwanza Sul e Namibe não tinham alimentos", avisou.

Sumbula acrescentou que as províncias perderam muito farelo, um bem importante no mundo da pecuária, e referiu que o GTE está à disposição do Governo para discutir o assunto.