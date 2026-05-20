O Governo vai construir uma pista artificial para a prática de ciclismo, BMX, cross e salto em Benguela. Despesa que custará aos cofres públicos 16 milhões de euros já foi autorizada pelo Chefe de Estado por ajuste directo.

A justificação para a despesa é a de que "o Executivo angolano tem construído infra-estruturas juvenis e desportivas em todo o território nacional, com vista à cobertura das necessidades para a prática e desenvolvimento desportivo da população, bem como a ocupação dos tempos livres juventude".

A empreitada de construção do velódromo, na província de Benguela, está previsto custar 15,9 milhões de euros, com IVA incluído.

O serviço de fiscalização da empreitada está avaliado em 798 mil euros), também com IVA incluído.

Ambos os procedimentos são de contratação simplificada pelo critério material, "por razões de financiamento externo".

O Presidente da República delega no ministro da Juventude e Desportos a competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática dos actos decisórios e de aprovação tutelar, a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e assinatura dos contratos correspondentes.