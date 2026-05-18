Centenas de passageiros da TAAG - Linhas Aéreas de Angola, que pretendiam viajar de Windhoek/Namíbia para Luanda, Angola, no fim-de-semana, estão retidos naquele país vizinho há dois dias, por conta dos cancelamentos de voos da TAAG, soube o Novo Jornal.

Os passageiros, entre vários nacionais e estrangeiros, viram cancelados, no sábado e no domingo, os voos, "sem qualquer explicação aceitável" da companhia angolana.

Ao Novo Jornal, os visados contam que viram cancelados os voos após terem feito o check-in, no aeroporto de Windhoek, quando se preparavam para viajar para Luanda.

Agastados com a situação, visto que na sua maioria são passageiros não residentes, tiveram de pressionar a TAAG para se responsabilizar pela acomodação e alojamento.

A promessa da companhia foi que iriam seguir viajem para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) na manhã desta segunda-feira,18, o que não veio a acontecer.

Os passageiros temem passar mais uma noite em solo namibiano, e alguns viajantes, sobretudo estrangeiros, apenas têm o AIAAN com passagem para outros destinos e dizem ter perdido o vôo.

A TAAG não explica os motivos do cancelamento dos voos no sábado e no domingo.

Uma fonte da companhia, que não quis ser identificada, contou ao Novo Jornal que a TAAG só cancela voos quando não há alternativa, afirmando que esta é uma prática comum na aviação.

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou a direcção da TAAG, que informou que no sentido de cumprir a agenda de viagens dos passageiros de Windhoek para Luanda foi mobilizado o Boeing 777, de maior capacidade, com o objectivo de acomodar integralmente todos os passageiros.

Segundo a TAAG, o vôo já partiu de Luanda/Icolo e Bengo com destino a Windhoek, permitindo a normalização da situação ainda esta segunda-feira.

Conforme a TAAG, os passageiros em trânsito, bem como os passageiros não-residentes, foram devidamente assistidos e acomodados em unidades hoteleiras, com acompanhamento assegurado pelas equipas de operações de terra da companhia.