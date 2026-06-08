O Irão parou de atacar Israel à segunda vaga de misseis sobre o norte do país, depois de os israelitas também terem alvejado quatro cidades iranianas, mas Teerão condiciona decisão ao que Israel fizer no Líbano.

O porta-voz do Corpo da Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) coronel Ebrahim Zolfaghari, anunciou a decisão de dar por concluída a operação de retaliação pelos ataques israelitas à capital libanesa após Donald Trump ter tornado público o pedido feito a ambas as partes nesse sentido.

O Presidente dos EUA disse que telefonou ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyhau, pedindo-lhe que acabasse com os ataques ao Irão e fez chegar a Teerão pedido semelhante, através do Paquistão.

Ao que tudo indica, Teerão e Telavive acataram o pedido de Donald Trump, embora fique por saber se também inclui que Israel não volta a bombardear Beirute, que foi a razão inicial para a vaga de misseis disparados pelos iranianos sobre o norte israelita.

É que, como já tinha avisado, Teerão não distingue o cessar-fogo com os EUA do sul do Líbano, onde Israel mantém uma agressiva ocupação militar alegando estar a combater o Hezbollah, o grupo xiita de resistência à ocupação e aliado inequívoco do Irão.

No entanto, Netanyhau já disse por diversas vezes que não abdica de manter o Hezbollah sob fogo, aludindo à necessidade de auto-defesa, embora a organização xiita não tenha qualquer presença em território Israelita, atacando apenas as suas forças presentes no Líbano, embora dispare repetidamente roquetes sobre o norte de Israel.

Para já, no que se pode traduzir por "paz em areias movediças", Israel avisou que voltará a atacar o Hezbollah se este grupo atacar as suas posições, e o Hezbollah tronou claro que não vai deixar de disparar sobre as unidades militares israelitas presentes no Líbano.

Isto, quando no Golfo Pérsico, nas duas últimas semanas, o Irão alvejou as bases norte-americanas no Kuwait e no Bahrein após os Estados Unidos terem destruídos alvos militares no sul do Irão, naquilo que Teerão considera "grosseiras violações" do cessar-fogo.

Entretanto, os mercados petrolíferos parecem estar a acreditar que, pelo menos para já, o cessar-fogo manter-se-á e o barril está já a aproximar-se do valor que tinha na sexta-feira, 05, perto dos 93 USD.