O relatório "African Economic Outlook 2026" do afdb.org⁠ apresenta uma leitura relactivamente optimista sobre a economia africana apesar do contexto internacional marcado por guerras, tensões comerciais, fragmentação geopolítica e condições financeiras mais restritivas. África continua a afirmar-se como uma das regiões de crescimento mais dinâmico do mundo, embora enfrente riscos estruturais profundos ligados ao financiamento do desenvolvimento, dívida pública, vulnerabilidade externa e fragilidade institucional.

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) estima que o continente tenha crescido cerca de 4,4% em 2025, desacelerando ligeiramente para 4,2% em 2026, antes de se recuperar a 4,4% em 2027. Mesmo com esta moderação, África continua acima da média de crescimento de várias regiões do mundo, incluindo Europa e América Latina.

O relatório identifica quatro motores principais desta resiliência: melhoria da gestão macro-económica, recuperação agrícola em vários países, preços relactivamente elevados das matérias-primas e reformas estruturais em alguns Estados africanos.

Ao mesmo tempo, o BAD alerta que o continente permanece extremamente exposto aos choques externos, sobretudo com os conflitos no Médio Oriente, volactilidade energética, inflação alimentar, interrupções logísticas globais e aumento dos custos de financiamento internacional.

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