O Ministério da Justiça e Direitos Humanos (MINJUSDH) continua a aplicar processos disciplinares aos seus funcionários por violação de deveres funcionais, e em dois anos já expulsou mais 120 funcionários por má conduta, "no âmbito do rigor interno", soube o Novo Jornal.

Na semana passada, quatro funcionários com a categoria de oficial auxiliar de identificação da Loja de Registos do bairro São Paulo, em Luanda, foram expulsos, após instauração de processos disciplinares.

O Novo Jornal contabilizou mais de 120 funcionários expulsos de 2024 até ao momento, e, deste número, a maioria é da província de Luanda e do Huambo.

O maior número de trabalhadores despedidos da função pública deu-se em 2024, quando o Ministério da Justiça espediu 80 funcionários, muitos deles com funções de destaque.

Em 2025, mandou para a rua, após conclusão dos processos disciplinares movidos, 32 funcionários, sete dos quais do encerrado cartório de Viana.

Nestes primeiros seis meses de 2026, dez funcionários viram os seus empregos perdidos.

Entre os expulsos estão maioritariamente ajudantes de identificação, notários, conservadores e oficiais auxiliares de identificação.

Há também entre os expulsos conservadores adjuntos e um chefe de departamento e finanças.

Entretanto, alguns funcionários, para além de perderem o emprego, estão a responder a processos-crime a nível do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e da Procuradoria Geral da República (PGR), segundo confirmação destes órgãos ao Novo Jornal.

Recentemente, o porta-voz do SIC-geral, Manuel Halaiwa, disse ao Novo Jornal que há um trabalho coordenado com o Serviços Nacional de Identificação Civil e Criminal, do MINJUSDH, que está a permitir detectar rapidamente os BI cujos documentos de base foram emitidos de forma fraudulenta.

As expulsões acorrem após ser descoberto o envolvimento dos funcionários em actos lesivos ao bom nome da instituição onde trabalham.

O Novo Jornal apurou que as expulsões têm origem em sanções disciplinares movidas antes do afastamento definitivo do trabalhador pelo ministério.

O ministro da Justiça e Direitos Humanos, Marcy Lopes, avançou, em 2024, que já em 2023 tinham sido despedidos funcionários e que a base dos despedimentos foi igualmente a má conduta e a corrupção, embora nunca tenha avançado o número de demitidos em 2023.