O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, afirmou esta quarta-feira, 20, que a Televisão do Parlamento (TVP), não substitui os meios de comunicação social existentes, antes surge como um complemento, disponibilizando uma fonte oficial e fidedigna sobre a actividade parlamentar.

Adão de Almeida, que falava na abertura do canal digital da TVP, referiu que a plataforma surge com o propósito de reforçar a divulgação da actividade legislativa e ampliar o acesso dos cidadãos à informação parlamentar de forma directa, permanente e acessível.

De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, o canal foi concebido para "aproximar o Parlamento do cidadão" e a iniciativa "representa mais um passo no processo de modernização da comunicação institucional da AN e no aprofundamento da cultura democrática".

Referiu que a "TV do Parlamento desempenha um papel relevante ao fortalecimento da democracia, ao promover a educação cívica, incentivar a transparência e aproximar aos cidadãos das instituições e dos processos de decisões políticas".

Garantiu que o canal não vai transmitir as actividadedes dos partidos políticos e a sua natureza institucional estará orientada para a divulgação da actividade da Assembleia Nacional.

Adão de Almeida disse que "o canal de televisão será gerido pela direcção institucional do Parlamento e será pautado pelos princípios do rigor informativo, imparcialidade, transparência e responsabilidade institucional, em conformidade com a Constituição da República de Angola, as normas parlamentares e os valores do serviço público de informação".

Adão de Almeida que agradeceu os órgãos públicos que ao longo dos vários anos vinham transmitindo as plenárias, anunciou que o conselho editorial será composto por sete membros dos Grupos Parlamentares do MPLA e da UNITA.

Na fase inicial, a programação privilegia a transmissão das sessões plenárias, actos solenes e demais actividades parlamentares, bem como conteúdos educativos e institucionais sobre o funcionamento, organização, competências e papel da Assembleia Nacional no Estado Democrático de Direito.

Para a instalação da TV Parlamento foram encarregadas as empresas TMG, Global TRonic e Criative Touch, esta última de monitorar todos os equipamentos técnicos instalados.