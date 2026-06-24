Grupo A
México vs República Checa
(Decorrerá às 2:00, na madrugada de quarta-feira para quinta, na Cidade do México)
Os co-anfitriões já estão apurados para a próxima fase, com seis pontos, e vão procurar manter o registo 100% vitorioso, enquanto a República Checa sabe que só os três pontos importam.
África do Sul vs Coreia do Sul
(Decorrerá às 2:00, na madrugada de quarta-feira para quinta, em Monterrey)
A África do Sul não tem margem de erro. Os pupilos de Hugo Broos buscam o primeiro triunfo, que lhes permitiria ficar numa situação mais favorável como um dos possíveis melhores terceiros, enquanto a Coreia do Sul, se ganhar, garante a qualificação directa pelo segundo lugar.
Grupo B
Suíça vs Canadá
(Decorrerá às 20:00, em Vancouver, no horário de Angola)
Com quatro pontos para cada selecção, os canadianos querem garantir não só a liderança, mas também o apuramento para a fase a eliminar. Já os suíços pretendem causar um dissabor a outro dos co-anfitriões e atrasar a garantia de apuramento para os dezasseis avos-de-final. A princípio, a situação deverá manter-se favorável apesar de uma eventual derrota.
Bósnia e Herzegovina vs Qatar
(Decorrerá às 20:00 em Seattle)
Bósnia e Qatar disputam um duelo em que só a vitória importa. Neste momento, ambas as equipas estão dependentes de outros resultados para sobreviver, mas precisam primeiro de fazer a sua parte para se manterem à tona.
Grupo C
Escócia vs Brasil
(Decorrerá às 23:00 em Miami)
O Brasil e a Escócia jogam para decidir a confirmação directa aos dezasseis avos-de-final. Depois da derrota com Marrocos, o "Exército de Tartã" chega ao encontro como menos favorito, enquanto a "amarelinha" quer mais três pontos.
Marrocos vs Haiti
(Decorrerá às 23:00 em Atalanta)
O líder do grupo, Marrocos, está muito perto de se apurar e, para isso, só tem de bater o Haiti. Com um triunfo, também cimenta o primeiro lugar. Por sua vez, o Haiti só tem o orgulho em jogo, já que está matematicamente eliminado.