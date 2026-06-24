Os Leopardos, habituados às pistas de dança, não contaram com o terreno escorregadio do café colombiano trazido nas botas do "cafetero" Daniel Muñoz, que fez a Champeta ecoar em Guadalajara até aos dezasseis-avos de final.

Muito cedo na partida, a Colômbia esteve perto de abrir o marcador por Daniel Muñoz em duas ocasiões. Primeiro com uma perdida do lateral frente a Lionel Mpasi e depois com um golo anulado por posição irregular.

Aos 10 minutos, James Rodríguez disparou de longe com potência, com a bola teleguiada, mas o guardião congolês respondeu com uma estirada que impediu que a rede dançasse.

A Colômbia transformou o relvado numa carreira de tiro, enquanto Lionel Mpasi assumia o papel de homem mais ocupado da noite.

Na segunda parte, a Champeta ouviu-se no relvado.

Aos 75 minutos, Daniel Muñoz apareceu no momento certo, aproveitou um passe de Juan Fernando Quintero após a insistência colombiana e fez a festa dos "Cafeteros".

Com este resultado, a Colômbia lidera com seis pontos, enquanto Portugal tem quatro, a RDC soma um ponto e o Uzbequistão ainda não pontuou.