O estado desta via secundária agravava-se no tempo chuvoso. Nenhum carro conseguia passar normalmente por lá, porque as águas pluviais e o excesso de lama tomavam conta das estradas.
As ruas Lixeira do Avó Kumbi, dos Pneus, do Dinack até ao Zaba, no bairro Palanca 2 são áreas comerciais e os negociantes e empresários locais eram afectados pelo estado das vias, assim como os automobilistas e os taxistas que fazem a rota Avó Kumbi/ Palanca Sanatório.
Depois do início das obras do largo entre o largo do Zaba e a lixeira da Avó Kumbi, os condutores começaram a utilizar a rua dos Rastas como alternativa para chegarem ao destino, apurou o Novo Jornal.