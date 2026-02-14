Com 60 colaboradores, Dombe LDA, empresa do Grupo Adérito Areias (GAA), espera processar 120 toneladas de tomate por dia. Mais tarde, já com as áreas de embalagem e rotulagem, chegarão os sumos e vinhos, ainda no âmbito da luta contra o desperdício alimentar. Fornecedores da matéria-prima enfrentam riscos decorrentes das calamidades naturais, mas FADA prepara antídoto para o drama do rio Coporolo.

A pensar em imprevistos inerentes à agricultura, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA) vai proteger os 88 produtores de tomate para a fábrica de processamento do Dombe Grande, província de Benguela, com a reestruturação do financiamento em casos de calamidades naturais antes do surgimento do seguro agrícola.

Inaugurada há uma semana, a unidade que proporcionará ao País a massa de tomate Ombelela, delineada também para a transformação do ananás em sumos e vinhos, implica, já, créditos avaliados em largos milhões provenientes do erário.

Cada um dos produtores que assinaram os contratos, num dos momentos mais esperados da cerimónia de abertura do empreendimento, recebe até 25 milhões de Kwanzas, montante para compra de sementes e fertilizantes e instalação de sistemas de irrigação nos campos agrícolas.

