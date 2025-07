Falta de patrocinadores contribui para pouca tiragem de novas curtas-metragens. Esta é uma ideia generalizada entre as mulheres envolvidas no mundo do cinema. Actriz e produtora Maria Teles defende que o cinema angolano seja mais valorizado. Micaela Reis destaca a ausência de uma cultura sólida na consideração do sector.

A ausência de patrocinadores foi apontada por mulheres ligadas ao sector cinematográfico como um dos principais elementos que contribuem para a pouca tiragem de curtas-metragens. Em 2023, a produtora e actriz Maria Teles foi convidada a co-produzir o filme "Separados" e, posteriormente, o "Lastimável", mas viu-se condicionada em dar continuidade ao trabalho por falta de apoio. Actualmente, tem trabalhado com a produtora "Luzia Amaral", na perspectiva de criar mais trabalhos cinematográficos.

"Temos muitas coisas para gravar filmes escritos em papel, mas não conseguimos tirar por falta de apoio. Entramos em contacto com possíveis patrocinadores, mas sinto que a Lei do Mecenato ainda não se faz sentir no País", frisou.

Ao "bater às portas" em busca de apoio, Maria Teles disse que normalmente a primeira questão que eventuais patrocinadores colocam é: "Se eu apoiar este projecto, qual será o retorno ou o que é que vou ganhar com isso?"

