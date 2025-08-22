Ao derrubar a sua congénere de Cabo Verde, que complicou bastante e só atirou a toalha ao tapete no último minuto de jogo, Angola coloca um pé na final, e isso ficou claro na gigantesaca festa que se fez nas ruas logo assinar ao fim da partida.
O público que encheu por completo o pavilhão multiusos do Kilamba, sempre com esperança, vibrou e empurrou a selecção para a frente do placar.
Childe Dundão, o jovem baixinho, foi o herói do jogo e nunca se intimidou diante dos "gigantes" de Cabo Verde.
A luta do baixinho atleta do Petro de Luanda fez com que Angola disparasse no marcador nos dois últimos minutos, depois de os "Tubarões-Azuis" persistirem na frente do marcador, chegando mesmo a assustar as hostes nacionais.
Cabo Verde apenas perdeu o controlo do jogo nos dois últimos minutos, quando Angola aproveitou o deslise do adversário, passou a pontuar e ultrapassou os irmãos da lusofonia por 10 pontos de diferença 90 - 80.
Este Sábado, o cinco nacional vai medir forças diante dos Camarões, em jogo a contar para às meias-finais da festa da bola ao cesto. Os camaroneses, para atingir esta fase, mandaram para casa o Egipto.
O público vibrou a noite toda no pavilhão multiusos do Kilamba, e não deu tempo de glória aos adeptos de Cabo Verde que estiveram em um bom número no pavilhão.
Após a vitória sofrida, a festa continuou pela noite toda e é o assunto do momento em todos os locais esta sexta-feira.
Para o público no pavilhão, assim como os amantes do desporto, sobretudo a do basquetebol, o jovem baixinho Childe Dundão é o actual herói do cinco nacional, ofuscando o jogador de "luxo" Bruno Fernando, post do Real Madrid, que já actuou na NBA.