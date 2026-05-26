O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda Norte apreendeu 60 mil litros de gasóleo e deteve um motorista, prestador de serviços da Sonangol, acusado de desviar o combustível que serviria para abastecer o stock da representante da petrolífera nacional na Lunda-Sul.

O cidadão nacional, de 42 anos, que seguia da província de Luanda, a bordo de um camião-cisterna, foi apanhado em flagrante no município do Mussungue, após as autoridades suspeitarem da sua trajectória, quando este se aproximou na barreira de contenção da localidade.

Depois de ter sido interpelado pelos agentes, verificou-se que o combustível que transportava deveria ter seguido para a Lunda-Sul, explica o porta-voz do SIC na Lunda-Norte, Graciano Lumanhe.

Diligências foram feitas e o SIC apurou que "o prestador de serviços da Sonangol estava a desviar o combustível para fins comerciais", ressalta Graciano Lumanhe, concluindo que "o homem vai ser presente ao juiz de garantias por extravio do gasóleo".