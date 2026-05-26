O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou, na última semana, 168 queixas de exploração de trabalho infantil no País, como um caso na província do Icolo e Bengo, onde um pai obrigava os filhos a trabalharem na pedreira e como cobrador de táxi para o sustentarem.

Segundo a direcção do INAC, o homem, desempregado, "forçava os adolescentes de 12 e 14 anos a trabalharem todos os dias, sem descanso, privando-os de frequentar uma escola". O caso já é do domínio da polícia.

Na última semana foram assinaladas, no território nacional, 961denúncias de violência contra crianças, nas províncias de Luanda, Bié, Cabinda, Icolo e Bengo, Malanje e Zaire.

Entre as ocorrências registadas destacam-se 17 de abuso sexual, 156 de agressão física e psicológica e 232 de fuga à paternidade, de acordo com o relatório semanal do INAC.

No município de Mbanza Congo, província do Zaire, uma adolescente de 13 anos foi abusada sexualmente pelo padrasto, que se aproveitou da ausência da esposa para consumar o abuso.

Em Malanje, uma criança de cinco anos foi abusada sexualmente por um vizinho, de 40, que a levou para a sua residência quando estava a brincar na rua - o caso foi encaminhado para o juiz de garantias.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações que denunciem através do 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.