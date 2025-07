Atletas federados e amadores têm sido os maiores participantes das maratonas de atletismo realizadas no País, devido à falta de competições oficiais sob tutela da federação. As corridas são organizadas, principalmente, para celebrar as datas comemorativas de instituições tanto públicas como privadas.

De Maio a Julho, foram realizadas mais de cinco maratonas e caminhadas familiares com uma participação numerosa de atletas e entusiastas da modalidade, que aproveitam as competições para melhorar as performances pessoais. Os corredores afirmam, ainda, que, para além de ajudar na promoção da saúde, o convívio entre os participantes é outro dos motivos que os fazem percorrer pelos cerca de 10 quilómetros nas ruas de Luanda.

Muitos são os entusiastas que estão a descobrir o seu talento para o atletismo, e, por outro lado, atletas federados aproveitam as competições para se manterem activos, visto que a única competição oficial é a Corrida São Silvestre, que acontece a 31 de Dezembro.

