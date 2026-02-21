Ivone Nhanga, médio-ala transferida para duas épocas para African Stars Queens Soccer Club, é a nova estrela do clube e da Liga Feminina Namibiana. As suas exibições têm sido acompanhadas pelos olheiros nacionais e internacionais, através das páginas da equipa local.

Ivone Nhanga, 23 anos, futebolista do Malanje Sport Clube, transferida para duas temporadas para a African Stars Queens Soccer Club, que milita na Liga Feminina Namibiana, é a nova estrela da modalidade, ao fazer o golo mais rápido, aos 38 segundos, no jogo contra os Desert Foxes.

Natural de Luanda, a médio-ala, que se deslocou a Malanje para estudar e jogar futebol 11 feminino, tinha "por cima da mesa três contratos, nomeadamente com a African Stars Queens da Namíbia, Petro de Luanda e 1.º de Agosto, que pretendiam as qualificações da miúda", justifica o técnico do Malanje Sport Clube, Ângelo Capingala.

A prioridade foi para a Liga, uma das mais competitivas do continente e que favorece algumas regalias para a jogadora malanjina, que tem sido acompanhada pelos olheiros nacionais e internacionais, através das páginas da equipa local.

